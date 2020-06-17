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Все тесты на коронавирус у сотрудников акимата Павлодарской области дали отрицательный результат
17 Июня 2020 15:30
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области и его заместители продолжают работу по графику в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Все тесты, взятые у сотрудников областного акимата, показали отрицательные результаты», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.
Глава региона Абылкаир Скаков и его заместители продолжают работу согласно графикам в режиме видеоконференцсвязи, отметили в администрации.
«Личные встречи и совещания приостановлены», - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера стало известно, что заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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