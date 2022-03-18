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    15:16, 18 Март 2022 | GMT +6

    Все террористически уязвимые объекты должны быть с тревожными кнопками – полиция СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские напомнили предпринимателям о соблюдении антитеррористического законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе насчитывается более 700 объектов, уязвимых в террористическом отношении. Из них почти треть — торгово-развлекательные центры, супермаркеты, объекты питания и другие места массового скопления людей.

    Стражи порядка провели вебинар для бизнес-сообщества, главной темой которого стала безопасность персонала и посетителей торговых объектов. Полицейские напомнили о нормах законодательства, регламентирующих антитеррористическую защищённость объектов.

    «Подчеркнули необходимость технического оснащения. Надёжный периметр видеонаблюдения, физическая и пультовая охрана — меры, которые не только способствуют защите от террористических атак, но и вносят значительный вклад в обеспечение общественного порядка. Отдельно коснулись вопроса установки «тревожных кнопок». Ими оснащена большая часть объектов УТО, стоит задача довести оснащённость до 100%. Один из ключевых моментов сохранения жизни и здоровья людей в кризисной ситуации — знание персоналом алгоритма действий при возникновении террористической угрозы. Методические рекомендации для персонала и администрации передали всем участникам встречи», - прокомментировал начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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