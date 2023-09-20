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    04:05, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Все священные книги заслуживают правовой защиты от вандализма - Президент Казахстана

    shzern/pixabay.com
    Фото: shzern/pixabay.com

    Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность недавними актами глубокого неуважения к священным книгам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Мы приветствуем «Новую повестку дня для мира» Генерального секретаря. Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма», - сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения.

    «Я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане. Если говорить кратко, то Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем. Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам», - добавил Президент Казахстана.

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