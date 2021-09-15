Все свои силы посвящаю моим ученикам - Сания Тлеубай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Отличник образования Республики Казахстан, учитель высшей категории, директор гимназии №140 имени М. Макатаева города Алматы Сания Тлеубай рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о новшествах в сфере образования и о своей профессии.

- Сания Ускенбаевна, для начала расскажите о себе.

- Я родилась 25 сентября 1961 года в селе Новотроицкое (Карабуйрат) Урджарского района Семипалатинской области. В 1982 году окончила Казахский педагогический институт ордена Трудового Красного Знамени имени Абая, по специальности учитель физики. Трудовую деятельность начала в 1982 году учителем физики средней школы №12 города Алматы. С 1983-1989 годы работала инженером-программистом Управления пассажирского автотранспорта г.Алматы. В 1989-1990 гг. - воспитателем детского дома №2 г.Уральск. В 1990-1995 гг - учитель физики и заместитель директора по воспитательной работе средней школы №11 г.Уральска. В 1995-2000 гг - учитель физики и заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №141 г. Алматы. В 2000-2008 гг - директор средней школы №163 г. Алматы. С 2008 года по настоящее время являюсь директором гимназии №140 имени М. Макатаева г. Алматы.

- Почему вы выбрали профессию учителя?

- Профессия учителя - одна из священных, требующая всестороннего знания, мастерства, доброты и требовательности. Как говорил великий мыслитель Абай: «Если увижу, узнаю, научусь - это заслуга тех, кто взял на себя руководство детской мечтой и ее судьбой». Стать учителем посоветовал мне мой отец. Мои родители были людьми, которые несли бесконечную любовь и сердечную доброту каждому из своих детей. В результате особой любви, воспитания и интеллекта этих благородных людей мы по сей день движемся вперед.

- В чем, на ваш взгляд, особенность вашей профессии?

-Это - современный специалист, систематически ведущий учебно-воспитательный процесс с большим мастерством, обладающий признанными годами организаторскими способностями, умеющий находить общий язык с коллегами, быть сосредоточенным на деле, отличающийся компетентностью в достижении результата. А также не устающий преподавать опыт, но и сам умеющий учиться и в совершенстве владеть своей профессией.

- Каких результатов вы достигли?

- Я автор вспомогательного пособия «Уровневые задания (решения задач) по физике для 9,10,11 классов», «Самостоятельные контрольные работы по математике для 3 класса», «Сборника задач для самостоятельного решения по физике». Также мои содержательные статьи, охватывающие учебно-воспитательный процесс, часто публикуются в республиканских печатных изданиях. К примеру, «Ұлтжанды ұрпақ- ел болашағы», «Тәуелсіздіктің тірегі - терең білім» опубликованы в газетах и журналах «Қазақстан мұғалімі», «Қазақстан мектебі».

Помимо руководящей деятельности, мои ученики добиваются высоких результатов в образовательных конкурсах. Они с 2007 по 2021 годы становились призерами предметных олимпиад и конкурсов научных проектов республиканского и международного уровня.

Меня всегда вдохновляет сама оценка проделанного труда. Являюсь обладателем следующих наград: Отличник образования Республики Казахстан (1999 год); Орден «Құрмет» (2011 год);

«За активную деятельность» (2007 год); Нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин» (2008 год);

Награда за благотворительность «Сауап» (2010 год); «20 лет Независимости Республики Казахстан»; «20 лет Конституции Казахстана»; Медаль «Намыс» имени Б. Момышулы (2016 год), лауреат премии им. М. Макатаева (к 85-летию, 2015 год).

- Как оценивается труд учителя?

-Сегодня, в эпоху инновационного обновления, учитель, который не только стремится быть в постоянном поиске, но и умеет выстраивать тесные отношения с каждым учеником, создавать творческую среду- это всегда ценно. Мы оцениваем творческую, поисковую работу через специальный мониторинг, давая своим ученикам знания и информацию на мировой основе, ориентируясь на то, чтобы стать умелыми педагогами, создающими условия для становления конкурентоспособной личности.

- Как вы относитесь к дистанционному формату образования?

- Действительно, в связи с чрезвычайной ситуацией, мы все - учителя, родители, ученики - вместе привыкали к дистанционному обучению. Оглядываясь назад, строя новые планы, мы старались двигаться вперед. В любом деле есть свои плюсы и минусы. Не скрою, что нехватка общения с ребенком на дистанционном обучении порождала негативные ситуации. Тем не менее, благодаря своевременному плану и эффективному решению мы их преодолели.

- Будучи руководителем школы, как Вы успеваете везде и во всем?

- Руководящая должность - большая ответственность. Я стараюсь быть вдохновителем как учителям, так и ученикам. Посвящаю все свои силы моим ученикам, прихожу на работу в хорошем настроении. И ухожу так же. Во всем ищу позитив. Всегда воспринимаю, что моя профессия - это моя жизнь.

- В чем секрет того, что ваша школа стала лучшей в Алматы?

- Для участия в конкурсе «Лучшая школа» были поданы документы по специальным условиям конкурса. Тем не менее, все измеряется успехами гимназии. Ученики гимназии №140 им.М. Макатаева - победители различных районных, городских, республиканских, международных, научных проектов, предметных олимпиад, различных познавательных конкурсов, конкурсов научных проектов «Кенгуру», «Акбота», «Русский медвежонок», «British Bulldog», «Зерде», международного турнира «Математика без границ», «Пифагор», «Да Винчи», «Жарқын болашақ», «Tetra CUP», «Олимпийские ступеньки», «МЛДВ», «Мой школьный музей», стали призерами конкурсов чтений Абая, Мукагали Макатаева, Фаризы Онгарсыновой, Оралхана Бокеева, Ильяса Джансугурова, Магжана Жумабаева, Шакарима Кудайбердиева.

Учителя гимназии - призеры городских конкурсов «Учитель года», «Классный руководитель года», «Лучший читатель», «Лучший учитель казахского языка», «Адал ұстаз», «Сөз мерген», «Алтын көрбе», «Лучшая авторская программа», «Білгірлер бәйгесі», «Тілдарын», «Лучший педагог». Также педагоги гимназии - обладатели нагрудных знаков «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің Үздік қызметкері», «Ы.Алтынсарин», «Лидер образования», «Үздік педагог», эксперты и составители вопросов ЕНТ, члены апелляционных комиссий, внешнего контроля качества образования, экспертной комиссии учебников, авторы многих учебников, методических и вспомогательных пособий.

С каждым годом выпускники гимназии показывают высокие результаты по ЕНТ, повышая школьный уровень. В 2017 году Тасан Саят – выпускник гимназии, обладатель нагрудного знака «Алтын белгі», набрал 139 баллов по ЕНТ. Ежегодно выпускники на протяжении 11 лет доказывают свои знания на ЕНТ и становятся обладателями государственных грантов.

В гимназии предметные кабинеты оснащены новейшим современным оборудованием. Созданы все возможности для практического пополнения теоретических знаний учащихся. Выпускники гимназии трудятся кто-то в журналистике, один - в искусстве, другой - в педагогике, спорте, медицине. До сегодняшнего дня наши ученики принимают участие в международных, республиканских, городских соревнованиях и приезжают с призами.

- Если не ошибаюсь, гимназия выиграла грант акима уже во второй раз, верно?

- Да. В 2015 году мы стали победителем городского конкурса «Лучшая организация образования», в 2016 году - «Лучшая организация образования для одаренных детей», в 2017 году - «Лучший образовательный коллектив». Социальное признание ученика, ответственное отношение к каждому делу, культура поведения и выступления, образ учителя, глубокие знания и новаторство - все это прививает коллективу конкурентоспособность. Наши учителя-это люди, которые бесконечно любят свою профессию, свой предмет, всех своих учеников и свою школу. Наши ежегодные достижения - тому подтверждение.

Образцовая работа тройки «учитель- ученик- родитель» в гимназии - это самое главное. На пути всестороннего, многогранного развития ребенка родители требуют от педагогов глубоких знаний, культуры, веры и здравого смысла. На этом пути, почитание заслуг ответственного учителя позволит еще больше вдохновить педагогов и воплотить в жизнь новые идеи.

Со стороны государства педагогам создаются все условия и оказывается поддержка. Свидетельством этого является определение победителей конкурсов «Лучшая организация», «Учитель года», которые ежегодно организуются администрацией и Управлением образования города Алматы. Несмотря на то, что мировая пандемия кардинально изменила нашу повседневную жизнь, мы прилагаем все усилия, чтобы воспитать поколение с глубокими и передовыми знаниями.

- Благодарю за интервью!