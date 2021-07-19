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    18:30, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Все строительные работы для зимней Олимпиады в Пекине завершат к октябрю 2021 года

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют завершить строительные работы, приуроченные к проведению зимних Олимпийских игр в Пекине, к октябрю 2021 года. Об этом сообщило столичное управление крупномасштабных проектов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас ведется реконструкция Национального стадиона, известного как «Птичье гнездо», на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

    В целом, 53 из 57 зимних олимпийских проектов уже завершены, а оставшиеся четыре, включая стадион «Птичье гнездо», должны быть сданы в ближайшие месяцы.

    Спортивные объекты зимней Олимпиады расположились в трех кластерах – центральном Пекине, городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай) и северно-западном уезде китайской столицы - Яньцин.

    В центральном Пекине пройдет церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг и конькобежный спорт; пекинском уезде Яньцин – горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон – и в городе Чжанцзякоу – лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд.

    Напомним, что XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



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