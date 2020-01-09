Все стоматологические клиники намерены проверить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все стоматологические клиники намерены проверить в Казахстане. Об этом на брифинге заявила заместитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК – главный государственный инспектор медуслуг Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с ассоциацией стоматологов мы будем прорабатывать вопрос об аудите всех стоматологических клиник, так как по обращению президента стоматологической ассоциации выясняется, что ряд клиник осуществляют незаконную деятельность», - сказала Лаура Ахметниязова.

Она также призвала казахстанцев не посещать скандальные стоматологические клиники.

«Учитывая, что в настоящее время клиника «Dr.Bro» продолжает осуществлять деятельность (вопрос о приостановлении деятельности еще не решен), я призываю население не обращаться в клиники, по которым были аналогичные резонансные случаи, пока вы не убедитесь, что клиника работает законно», - подчеркнула Лаура Ахметниязова.

Ранее в Минздраве сообщили, что материалы по результатам проверки столичной стоматологической клиники «Dr.Bro», после посещения которой ребенок впал в кому, будут переданы в суд для приостановления ее деятельности.

Как сообщалось, состояние девочки 2,5 лет, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое.

Глава Минздрава Елжан Биртанов ранее проинформировал, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.

Ранее жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники.

В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».