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Все средства клиентов банков находятся в полной сохранности – Агентство по надзору финансового рынка

20 Января 2022 18:03
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Все средства клиентов банков находятся в полной сохранности – Агентство по надзору финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Риски для вкладчиков банков отсутствуют и все средства клиентов банков находятся в полной сохранности. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках исполнения поручения Президента по контролю и пресечению незаконного вывода капитала из страны принят совместный приказ Национального банка, Агентства по финрегулированию и Агентства по финмониторингу - по усилению контроля за исполнением международных платежей и переводов денег. В рамках данного механизма нами изучается каждая операция на предмет наличия признаков подозрительности. На сегодняшний день я хочу акцентировать внимание – риски для вкладчиков банков отсутствуют и все средства клиентов банков находятся в полной сохранности», - сказал Александр Терентьев на пресс-конференции в СЦК.

По словам спикера, более детальная информация с учетом закона «О банковской тайне» будет предоставлена позже, когда работа будет проведена в полном объеме.

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#Банки   #Экономика   #Финансы  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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