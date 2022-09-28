Все соцобъекты подключили к теплу в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «Севказэнерго» заявили о 100% подключении к отоплению детских садов, школ и больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным монополиста, за четыре дня теплоснабжение получили жители 386 многоэтажных и 544 частных домов. Социальные объекты в графике подачи тепла стояли в числе первых.

«Оперативнее подключаются объекты, которые не просто ждали начала отопительного сезона, а готовились к нему: провели промывку, опрессовку, проверили работоспособность системы и получили паспорта готовности. Сложнее тепловикам приходится с домами из категории «бесхозные», где зачастую даже нет лиц, отвечающих за доступ к подвальному помещению», - прокомментировали в пресс-службе.

Юридические лица и субъекты предпринимательства получат тепло в последнюю очередь.

Отопительный сезон в Петропавловске начался 24-го сентября. В пресс-службе АО «Севказэнерго» отметили, что на подключение города понадобится 10-14 дней. Тепло подают по графику.

До 25-го сентября в регионе стояло настоящее бабье лето. Погода резко изменилась в понедельник, 26-го сентября. Во вторник прошел снег, похолодало. Сегодня в Петропавловске столбик термометра не поднимается выше плюс 1 градуса, периодически идет снег.