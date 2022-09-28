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    15:21, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Все соцобъекты подключили к теплу в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «Севказэнерго» заявили о 100% подключении к отоплению детских садов, школ и больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным монополиста, за четыре дня теплоснабжение получили жители 386 многоэтажных и 544 частных домов. Социальные объекты в графике подачи тепла стояли в числе первых.

    «Оперативнее подключаются объекты, которые не просто ждали начала отопительного сезона, а готовились к нему: провели промывку, опрессовку, проверили работоспособность системы и получили паспорта готовности. Сложнее тепловикам приходится с домами из категории «бесхозные», где зачастую даже нет лиц, отвечающих за доступ к подвальному помещению», - прокомментировали в пресс-службе.

    Юридические лица и субъекты предпринимательства получат тепло в последнюю очередь.

    Отопительный сезон в Петропавловске начался 24-го сентября. В пресс-службе АО «Севказэнерго» отметили, что на подключение города понадобится 10-14 дней. Тепло подают по графику.

    До 25-го сентября в регионе стояло настоящее бабье лето. Погода резко изменилась в понедельник, 26-го сентября. Во вторник прошел снег, похолодало. Сегодня в Петропавловске столбик термометра не поднимается выше плюс 1 градуса, периодически идет снег.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Энергетика
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