Все социальные обязательства государства исполняются в полном объеме и в срок – Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все обязательства государства по социальному обеспечению исполняются в полном объеме во время действия чрезвычайного положения на территории Казахстана. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство труда и социальной защиты населения РК на время действия чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан принимает все необходимые меры по выполнению обязательств государства по социальному обеспечению. А именно всем получателям адресная социальная помощь, действующая в четвертом квартале 2021 года, будет автоматически продлена на первый квартал 2022 года. Этим гражданам нет необходимости куда-либо ходить», - сообщил Ербол Оспанов во время брифинга в СЦК.

Вместе с тем лицам с инвалидностью, у которых наступает срок переосвидетельствования, тоже будет продлен автоматически статус инвалидности. Таким гражданам, по словам вице-министра труда и социальной защиты населения, тоже нет необходимости куда-либо ходить.

«Все обязательства государства по социальному обеспечению, а именно, выплаты пенсий, пособий исполняются в полном объеме и в срок», - заявил Ербол Оспанов.