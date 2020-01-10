Все штрафы за нарушения, зафиксированные «Сергек», поступают в бюджет - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы отметили, что все штрафы за нарушения, зафиксированные системой видеофиксации «Сергек», поступают в бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года тестируем, обрабатываем систему «Сергек», установили ее в наиболее аварийных местах, а также по обращениям граждан. Эта система установлена именно для снижения количества ДТП, в первую очередь. Во вторую очередь, для раскрытия преступлений», - сказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев на брифинге, посвященном запуску работ камер «Сергек» в Алматы.

Кроме того, он заверил, что все штрафы от нарушений, которые фиксируются комплексом «Сергек» поступают в госбюджет.

«На протяжении нескольких дней ко мне поступают вопросы о том, что именно эти штрафы не поступают в бюджет Алматы или в государственный бюджет. Я хотел заверить, что все административные штрафы поступают в государственный бюджет, вплоть до тенге», - сказал он.

В Алматы с января заработало 400 камер видеофиксации «Сергек». С момента запуска камеры зафиксировали свыше 2,5 тысяч нарушений на 42 млн тенге.



