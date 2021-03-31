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    15:39, 31 Март 2021 | GMT +6

    Все школы столицы будут работать в дистанционном режиме в четвертой четверти

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертой четверти 2020\2021 учебного года все школы столицы будут работать в дистанционном режиме. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования города Нур-Султан Баглан Сматаева в ходе брифинга на площадке акимата столицы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, завтра, 1 апреля, начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. В связи с усилением карантинных мер, все школы города, независимо от формы собственности, в четвертой четверти текущего года будут обучаться в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов – 9-11-х, для которых, по заявлению родителей, с заполняемостью класса не более 15 человек. Обучение разрешается в комбинированном формате – 70% предметов в штатном режиме и 30% в дистанционном», – сказала Б.Сматаева.

    По ее словам, с 10 марта на базе Дворца Независимости проходит Единое национальное тестирование. На сегодняшний день из 7 567 прошли тестирование 490 выпускников. ЕНТ продлится до конца июня.

    Б.Сматаева также сообщила, что для учеников 9-х классов итоговая аттестация пройдет с 28 мая по 7 июня по трем предметам: казахский; русский и родной языки; казахский и русский, литература в национальной школе; математика (алгебра) в письменной форме, согласно рекомендациям МОН РК. Для учащихся 11-х классов с 1 по 10 июня по предметам: казахский, русский и родной язык; алгебра и начала анализа в письменной форме; история Казахстана, казахский и русский язык в национальных школах в форме тестирования. Повторная аттестация учащихся 9-11 классов пройдет с 11 по 20 июня.


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