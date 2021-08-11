Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq
11 Августа 2021 10:02
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЧто нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам Прием документов на конкурс для присуждения грантов в магистратуру начался в Казахстане
«Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Все школы проверены на соответствие к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также все школы в столице зарегистрировались в проекте Ashyq. Продолжается разъяснительная работа среди населения», - пояснил аким Нур-Султана.
Ранее сообщалось о том, что в Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса.
Отметим, что более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
- Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения
- Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
- Прием документов на конкурс для присуждения грантов в магистратуру начался в Казахстане
- Работу по вакцинации против коронавируса усилят в Алматы
- Озвучен прогноз МВФ по росту экономики Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн