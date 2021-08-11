+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq

11 Августа 2021 10:02
Поделиться:
Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам Прием документов на конкурс для присуждения грантов в магистратуру начался в Казахстане

«Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Все школы проверены на соответствие к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также все школы в столице зарегистрировались в проекте Ashyq. Продолжается разъяснительная работа среди населения», - пояснил аким Нур-Султана.

Ранее сообщалось о том, что в Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса.

Отметим, что более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование   #Акимат   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Прием документов на конкурс для присуждения грантов в магистратуру начался в Казахстане
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
Работу по вакцинации против коронавируса усилят в Алматы
Озвучен прогноз МВФ по росту экономики Казахстана
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив