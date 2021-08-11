Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все школы Нур-Султана подключились к проекту Ashyq. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Все школы проверены на соответствие к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также все школы в столице зарегистрировались в проекте Ashyq. Продолжается разъяснительная работа среди населения», - пояснил аким Нур-Султана.

Ранее сообщалось о том, что в Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса.

Отметим, что более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы.



