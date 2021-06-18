Все школы Кокшетау переведены на специализированную охрану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил, что все школы в Кокшетау уже переведены на специализированную охрану, аналогичная работа проводится в школах райцентров и городов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. Трагическое событие в Казани заставило нас пересмотреть подходы по этому вопросу, все государственные организации образования региона обеспечены системами видеонаблюдения. На сегодняшний день все школы областного центра уже переведены на специализированную охрану, аналогичная работа идет в школах районных центров и городов», - отметил аким Акмолинской области.

По его словам, во исполнение поручения Главы государства в следующем году полностью решится вопрос трехсменности и аварийности школ за счет ввода еще четырех школ на 980 мест и дополнительного учебного корпуса на 360 мест к СШ №4 Кокшетау.