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Все школы Казахстана проверят на безопасность после нападения на учеников в Петропавловске

13 Февраля 2023, 13:37
Все школы Казахстана проверят на безопасность после нападения на учеников в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – После трагедии в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, министр просвещения Гани Бейсембаев поручил создать комиссию по факту произошедшего. В ее состав вошли представители Комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области.

«В школе для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и есть тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны», - говорится в сообщении министерства.

Недавно руководитель управления образования области Назир Жашибеков заявлял, что во всех школах региона есть камеры видеонаблюдения. Организация спецохраны в учебных заведениях была только в планах. Однако департамент полиции и по обеспечению качества в сфере образования поднимали тему безопасности в школах еще в прошлом году.

Сегодня утром ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали. По предварительной информации областной прокуратуры, подросток состоит на учете в психдиспансере. Учился в этой же школе. Двое детей, которые пострадали от нападения девятиклассника, находятся в реанимации.


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