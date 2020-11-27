Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Все школы Каратобинского района ЗКО подключены к интернету

Автор:  
Аида Галиева
27 Ноября 2020, 12:35
Все школы Каратобинского района ЗКО подключены к интернету

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Обучение в 16 школах Каратобинского района Западно-Казахстанской области с начала учебного года ведется в традиционном формате, ученики трех школ района получают знания дистанционно. В каждом учебном заведении есть доступ к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом эпидемиологической ситуации в регионе обучение в 16 школах Каратобинского района Западно-Казахстанской области с 1 сентября текущего года ведется в традиционном формате, ученики только трех школ в районе получают знания в дистанционном режиме. Начиная со второй четверти Шоптыкольская СОШ также перешла на традиционный формат обучения.

По словам акима Каратобинского района Жаната Асантаева, в связи с пандемией коронавирусной инфекции из резервного фонда Правительства РК были выделены средства на приобретение ноутбуков, компьютеров и планшетов для обеспечения детей из социально-уязвимых слоев населения, к которым относятся дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями, дети-сироты, дети из многодетных семей.

«Также на средства местного бюджета приобретены 100 ноутбуков. Все эти технические средства, а именно 120 компьютеров, 110 планшетов и 100 ноутбуков переданы на временное пользование учащимся дистанционных школ. По району все школы подключены к сети интернет», – пояснил аким района.

В рамках акции «Дорога в школу» 59 ученикам оказана спонсорская поддержка на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Для обеспечения детей из семей, получающих адресную социальную помощь, гарантированным социальным пакетом – одеждой и учебными пособиями – из областного бюджета выделены 7,3 миллиона тенге. Из них для 140 детей уже затрачены 1,4 миллиона тенге, в ноябре будет освоено 3,1 миллиона тенге, остальные сэкономленные средства будут возвращены в областной бюджет в сумме 2,8 миллиона тенге.

«В целях исполнения всех санитарно–гигиенических требований, а также для обеспечения безопасности детей, во всех школах установлены внутренние туалеты,- отметил Жанат Асантаев.


Западно-Казахстанская область   Образование   Акимат   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной