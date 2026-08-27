Все школьные камеры в Жамбылской области подключат к ЦОУ

Круглосуточный контроль должен помочь полиции быстрее реагировать на происшествия в учреждениях образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе ведется работа по стопроцентной интеграции школьных систем видеонаблюдения с Центром оперативного управления. Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, проект реализуется совместно с управлением образования.

– Безопасность детей – один из главных приоритетов. Интеграция систем видеонаблюдения с Центром оперативного управления позволит круглосуточно контролировать обстановку в школах и оперативно реагировать на любые правонарушения и происшествия, – отметил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Асет Оспанов.

В преддверии нового учебного года за всеми 531 организациями образования региона закрепили сотрудников полиции. Правоохранительные органы также проверяют состояние прилегающих к школам территорий.

В рамках акции «Внимание, дети!» полицейские провели 481 обследование улично-дорожной сети возле учебных заведений. По выявленным недостаткам в местные исполнительные органы направили 242 предписания.

Сейчас возле школ обновляют и восстанавливают искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы и дорожные знаки. Все профилактические и организационные мероприятия полиция намерена завершить до начала учебного года.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил регионам до конца года вывести камеры всех школ в центры оперативного управления МВД. Сейчас стопроцентная интеграция завершена только в семи регионах страны.

Перед новым учебным годом в организациях образования Казахстана выявили около 500 нарушений требований безопасности.