Все школы обеспечены системами безопасности – минпросвещения РК

Об инициативах обеспечения безопасности в школах Казахстана сообщила на аппаратном совещании председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения Республики Казахстан Насымжан Оспанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе совещания стало известно, что для проведения мониторинга оснащения организаций образования системами безопасности в Национальной образовательной базе данных сформирована форма отчетности, которая позволила в режиме реального времени получать актуальные данные по оснащению. Для обеспечения объективности сведений, органы внутренних дел будут проводить мониторинг актуальности данных путем внесения отметок о соответствии.

- Сегодня, согласно сведениям НОБД, все школы обеспечены системами безопасности по установленным группам (подключение к ЦОУ, установка тревожных кнопок, заключены договора с лицензированной охраной). Регионами приняты меры по оснащению организаций образования, однако дальнейшую работу необходимо выстраивать с акцентом на бесперебойное функционирование систем безопасности и умения учащихся, педагогов, специализированных служб оперативно реагировать на ЧС и применять имеющиеся системы, – проинформировала Насымжан Оспанова.

С 25 по 29 сентября текущего года во всех школах страны проведены республиканские учения. Был отработан алгоритм действий организаций при возникновении ЧП и ЧС, в котором отдельное внимание уделено организованной эвакуации детей. Мероприятия провели с целью формирования четкого понимания каждого сотрудника школы своих обязанностей при ЧС. Председатель комитета по охране прав детей МП РК отметила работу некоторых регионов.

- Уже отмечается основательная подготовка директоров и педагогов по вопросам безопасности детей. С этого года республиканские учения стали традиционными и будут проводиться нами на ежеквартальной основе. Особо хочу отметить регионы, чей опыт по обеспечению отдельными системами безопасности заслуживает внимания. По камерам видеонаблюдения и оповещения: г. Астана, Жамбылская область, Павлодарская область. По установке тревожных кнопок: г. Шымкент, область Абай, область Улытау. По лицензированной охране: ЗКО, Костанайская область, Карагандинская область. По системам контроля доступа и турникетам: СКО, Акмолинская область, г. Шымкент, Жамбылская область. На достигнутом останавливаться нельзя, работу необходимо продолжить в усиленном формате. Необходимо изучать опыт представленных школ, внедрить практику обмена опытом между директорами учебных заведений, – сказала Насымжан Оспанова.

Управлениям образования необходимо принять меры по подключению к ЦОУ камер видеонаблюдения в отдельных частных школах Туркестанской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях, области Жетысу, уточнила Н. Оспанова.

Сотрудниками министерства просвещения разработан проект приказа о внесении изменении в инструкцию по организации безопасности, в части уравнивания требований по обеспечению системами безопасности ко всем организациям образования, независимо от количества обучающихся и их места нахождения. Исключение будут составлять только малокомплектные школы, находящиеся в отдаленных селах, где в настоящее время не имеется техническая возможность подключения камер видеонаблюдения к ЦОУ.

На совещании сообщили о том, что для всех организаций образования предлагается ввести требование по обеспечению безопасной дорожной инфраструктурой, соответствующей международным стандартам (светофоры, регулируемые пешеходные переходы, ограждения и т.д.).

- Также нами совместно с ассоциацией охранных агентств выработаны типовые требования по привлечению квалифицированных охранных организации, имеющих лицензию, соответствующий опыт, оснащение, персонал. Срок заключения договора будет составлять не менее 3 лет. Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения. В скором времени в каждой организации образования появится отличительный знак о соответствии, который будет свидетельствовать о высшем уровне защищенности объекта, – сказала Насымжан Оспанова.

Также будет введен критерий обязательности прохождения курсов по гражданской обороне для администрации школ и сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.