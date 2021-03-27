РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:38, 26 Март 2021 | GMT +6

    Все школьники в ВКО переходят на комбинированный формат обучения

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Учащиеся всех классов будут обучаться в комбинированном формате в Восточно-Казахстанской области. Соответствующие изменения в свое постановление 26 марта подписал главный государственный санитарный врач области Канат Турдиев, передает МИА «Казинформ».

    В частности, в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля 2021 года №4 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» внесены изменения, касающиеся обучения в школах.

    Так, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима будет осуществляться обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек (ранее – до 15 человек).

    Индивидуально обучаться учащиеся во внеурочное время смогут в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования, тогда как ранее предусматривалось в группах не более 5 человек.

    В комбинированном формате в общеобразовательных школах разрешено обучение для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек. До нового постановления санврача в комбинированном формате учились лишь выпускные классы (9, 11 (12) классы).

    Студенты 1 курсов колледжей, вузов будут обучаться, как и прежде, штатно.

    Постановление вступает в силу с 26 марта 2021 года.

    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Образование Другие государственные органы Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!