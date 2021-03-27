Все школьники в ВКО переходят на комбинированный формат обучения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Учащиеся всех классов будут обучаться в комбинированном формате в Восточно-Казахстанской области. Соответствующие изменения в свое постановление 26 марта подписал главный государственный санитарный врач области Канат Турдиев, передает МИА «Казинформ».

В частности, в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля 2021 года №4 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» внесены изменения, касающиеся обучения в школах.

Так, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима будет осуществляться обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек (ранее – до 15 человек).

Индивидуально обучаться учащиеся во внеурочное время смогут в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования, тогда как ранее предусматривалось в группах не более 5 человек.

В комбинированном формате в общеобразовательных школах разрешено обучение для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек. До нового постановления санврача в комбинированном формате учились лишь выпускные классы (9, 11 (12) классы).

Студенты 1 курсов колледжей, вузов будут обучаться, как и прежде, штатно.

Постановление вступает в силу с 26 марта 2021 года.

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