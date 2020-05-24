Все шесть новых случаев коронавируса в СКО - завозные

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали шесть человек, инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, все случаи завозные из соседней России. Состояние у всех инфицированных удовлетворительное, без проявления клинических симптомов.

«Возвращаются в РК через пограничные пункты СКО вахтовики, курсируют по маршрутам следования водители грузовых автомобилей. ⠀Североказахстанские эпидемиологи и пограничники продолжают усиленный контроль на казахстанско-российской госгранице. Ежедневно через пункты пропуска в среднем проходят 350 человек. Все прибывающие сдают анализы на коронавирус», - проинформировали в пресс-службе.

Тех, кто перешел границу пешком, отправляют в карантинный стационар. Ежедневно в регионе проводят до одной тысячи ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

Буквально два дня назад в регионе зарегистрировали завозной случай инфицирования коронавирусом.

С 24 марта число инфицированных составило 46 человек. Большая часть из них выздоровела. По информации пресс-службы управления здравоохранения, 24 мая выписали еще четверых пациентов. Сейчас в инфекционном стационаре остаются 14 человек, в провизорном - 47, в карантинном - 112, на домашнем карантине - 331 человек.

«В целом ситуация в регионе остается стабильной. По стране самое наименьшее количество заболевших зафиксировано в нашей области. Это результат карантинных мер и дисциплины жителей. По периметру области сохраняются блокпосты. Прирост инфицированных по последним случаям составил 15%. Речь о закрытии города снова на карантин пока не идет. Случаи завозные. Однако при ухудшении ситуации возможно введение ограничительных мер», - добавили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.