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Все самолеты с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана

15 Января 2022 19:54
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Все самолеты с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново)», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после посадки последнего борта пройдет торжественный митинг, после которого личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.

«На летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи», - сообщили в министерстве.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алматы. После обращения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.


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#ОДКБ   #Россия   #Международная деятельность РК  
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