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    10:45, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Все республиканские трассы Казахстана открыты - КазАвтоЖол

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службу КазАвтоЖол.


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