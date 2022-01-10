Все республиканские трассы Казахстана открыты - КазАвтоЖол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службу КазАвтоЖол.