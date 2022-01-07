20:47, 06 Январь 2022 | GMT +6
Все решения Президента считаю своевременными – Ерик Султанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов выразил поддержку решениям Президента РК в связи с возникшей ситуацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все решения Президента я поддерживаю, и, считаю, своевременными. Они продиктованы необходимостью обеспечить безопасность нашей страны. Очень важным является то, что Президент принял сейчас решение о замораживании стоимости нефтепродуктов и газа на 180 дней», - сказал Ерик Султанов.
Ранее сообщалось, что в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 5 января текущего года на совещании по социально-экономической ситуации в стране, Правительство приняло ряд срочных решений.
В том числе было принято решение об установлении предельных цен на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.