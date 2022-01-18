Все регионы обеспечены углем на коммунально-бытовые нужды – Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года в стране добыто около 110 млн тонн угля. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках комплекса мер антиинфляционного реагирования министерством предусмотрены меры по обеспечению углем энергопроизводящих организаций по доступной цене и реализации новых импортозамещающих проектов. Так, по итогам 2021 года в стране добыто около 110 млн тонн угля. Из них ежегодно 60 млн тонн отгружается на энергопроизводящие организации, порядка 6 млн тонн на промышленные предприятия и более 10 млн тонн на коммунально бытовые нужды. Сейчас все регионы обеспечены углем на коммунально-бытовые нужды. На всех угольных тупиках регионов уголь в наличии имеется. Цена стабильная», - отметил министр индустрии на заседании Правительства

По словам главы ведомства, отгрузка угля в энергетический сектор в основном осуществляется пятью крупными угольными компаниями, со следующими объемами:

1) ТОО «Богатырь Комир» - объем отгрузки составляет 34,5 млн тонн, доля от общего объема отгрузки – 58%;

2) разрез «Восточный» (ERG) - объем отгрузки 13 млн тонн с долей 22%;

3) ТОО «Казахмыс Коал» - объем отгрузки 7 млн тонн, доля от общего объема отгрузки – 12%;

4) АО «Каражыра» - объем отгрузки 3,3 млн тонн с долей 5%;

5) АО «АрселорМиттал Темиртау» - объем отгрузки 2 млн тонн.

Доля затрат угля в себестоимости вырабатываемой электроэнергии составляет 18%.

«С угледобывающими предприятиями ведем соответствующую работу по удержанию цен для энергетического сектора. Аналогичная работа будет проведена и в части удержания цен на железнодорожные перевозки», - заверил Каирбек Ускенбаев.