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    08:23, 11 Март 2022 | GMT +6

    Все регионы Казахстана - в «зеленой» зоне по распространению коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «зеленой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана
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