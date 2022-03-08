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    09:17, 08 Март 2022 | GMT +6

    Все регионы Казахстана – в «зеленой» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 марта 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «красной» и «желтой» зоне нет регионов.

    В «зеленой» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.


    Теги:
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