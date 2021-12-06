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Все регионы Казахстана покинули «красную» зону

6 Декабря 2021 08:27
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Все регионы Казахстана покинули «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

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В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Таким образом в «красной» зоне не осталось ни одного региона.

Ранее, 5 декабря, в «красной» зоне оставалась Северо-Казахстанская область.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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