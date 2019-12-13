Все регионы Акмолинской области охвачены мерами господдержки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем 2019 году в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на получение государственных субсидий в Акмолинской области одобрено 68 проектов на общую сумму порядка 3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления предпринимательства региона.

По информации руководителя отдела развития малого и среднего предпринимательства, за период действия Государственной программы поддержки развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (с 2010 года) в Акмолинской области одобрено 1182 проекта на сумму 140,4 млрд тенге.

«Мерами господдержки охвачены все регионы области, из них самое активное участие принимают города Кокшетау, Степногорск, а также Бурабайский, Целиноградский, Атбасарский, Зерендинский, Буландынский и Аккольский районы», - отметила руководитель отдела развития малого и среднего предпринимательства управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Сандугаш Алшинбаева.

По ее словам, крупнейшими проектами в регионе, получившими финансовую поддержку по госпрограмме (за весь период ее реализации), являются такие компании, как ТОО «Новопэк», ТОО «Елім Ай 2005», АО «Акмола-Феникс», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Импульс СТ», ТОО «Авиценна-Бурабай», ТОО «Аскоп».

«В текущем 2019 году в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на получение государственных субсидий одобрено 68 проектов на общую сумму порядка 3 млрд тенге. Выдано 69 гарантий Фонда «Даму» на общую сумму 1,9 млрд тенге», - добавила С. Алшинбаева.