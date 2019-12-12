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вчера 23:59
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Все районы Алматы должны разработать трехлетние планы развития
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Kazakhstan Urban Conference-2019 выступил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он рассказал о программах развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что разработка очень конкретного и детального документа на ближайшие 5 лет программы развития «Алматы – 2025» должна быть готова к 1 апреля 2020 года.
«Необходимо принять Концепцию мастер-плана развития города, и на его основе разработать и принять новый генеральный план Алматы. Это важнейшие документы развития мегаполиса, которые также должны быть вынесены на публичное обсуждение не позднее 1 октября 2020 года», - сказал в своем выступлении Бакытжан Сагинтаев.
Кроме того, все 8 районов города должны разработать трехлетние мастер-планы развития не позднее чем до 1 марта 2020 года.
«Это принципиальный вопрос. Для каждого района в диалоге с профессиональными урбанистами и местными жителями необходимо создать мастер-план. Необходимо системно посмотреть на каждый район по принципам «шаговой доступности» и полицентричности. Мастер-планы должны подчеркивать уникальность районов. Они своего рода живая ткань комплексного развития района, прежде всего, его социальной инфраструктуры. В дальнейшем районные мастер-планы будут финансироваться на системной основе», - подчеркнул градоначальник.
Вместе с тем, все вышеуказанные документы должны быть взаимосвязаны. Индикаторы, определенные в Стратегии-2050, должны быть декомпозированы во всех нижестоящих документах, отметил аким.
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