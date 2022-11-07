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Все расходы с доставкой тела погибшей в Сеуле казахстанки взяла на себя корейская сторона – МИД РК

Автор:  
Серик Сабеков
7 Ноября 2022, 17:38
Все расходы с доставкой тела погибшей в Сеуле казахстанки взяла на себя корейская сторона – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все расходы с доставкой тела погибшей казахстанки в ходе давки в Сеуле на родину взяла на себя корейская сторона. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше Посольство в Сеуле сделало все, что возможно. На следующий же день были проведены переговоры с корейской стороной, с министерством иностранных дел Кореи, и достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела в Казахстан, вплоть до города Актобе, корейская сторона понесет самостоятельно», - сказал Айбек Смадияров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что тело было доставлено третьего ноября в Алматы и четвертого уже в Актобе.

«В некоторых СМИ прошла непроверенная информация, что якобы 1 ноября уже доставлено тело. К сожалению, есть недобросовестные люди, которые пытались заработать деньги и объявили какие-то сборы в соцсетях. Так вот мы хотим заявить, что корейская сторона полностью оплатила все расходы», - подчеркнул Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что среди погибших при давке в Сеуле оказалась казахстанка.


Фото: Yonhap



МИД РК   Происшествия   Корея  
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