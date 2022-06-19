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    12:06, 19 Июнь 2022 | GMT +6

    Все прозвучавшие вопросы и предложения будут взяты на контроль - Асхат Аймагамбетов

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Асхат Аймагамбетов провел отчетную встречу с населением Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра просвещения Республики Казахстан.

    «В городе Павлодаре провел отчетную встречу с населением. В ней участвовали около 300 жителей региона. Было много представителей родительской общественности и неправительственных организаций. Более двух часов все желающие задавали интересующие их вопросы», - сообщил министр.

    Асхат Аймагамбетов поделился, какого характера вопросы интересовали павлодарцев.

    «Были заданы различные вопросы, и я постарался ответить на каждый. Среди них были вопросы о безопасности детей в школах, питании в столовых, поощрении победителей олимпиад, проведении мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО), об образовательных программах, вопросы о работе психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), распределении помощи в рамках фонда «Всеобуч» и другие темы», - отметил он.

    По словам министра просвещения, все прозвучавшие вопросы и предложения будут на контроле.

    «Те, что в компетенции акимата области, будут решаться на местном уровне. По остальным вопросам сотрудниками Министерства будет проведена необходимая работа», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

    Такие встречи с населением будут проводиться и в других регионах.


    Теги:
    Общество МОН Павлодарская область Образование Павлодар Правительство
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