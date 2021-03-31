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Все проводимые меры отражают нашу совместную работу - Ильхам Алиев о работе ССТГ

Автор:  
Акбота Кузекбай
31 Марта 2021, 19:21
Все проводимые меры отражают нашу совместную работу - Ильхам Алиев о работе ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов саммита. Также выражаю благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Нурсултан Назарбаев очень многое сделал, в качестве почетного председателя Тюркского совета внес большой вклад в организацию этого саммита. В октябре 2019 года в Азербайджане состоялся саммит Тюркского совета», - сказал Ильхам Алиев.

«Также в апреле прошлого года по инициативе Азербайджана был организован еще один саммит. Данное мероприятие было посвящено теме пандемии COVID-19. Все проводимые меры отражают нашу совместную работу», - отметил И. Алиев.

Вместе с тем, он напомнил об успешном для Азербайджана завершении осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.

«Сейчас мы работаем над развитием возвращенных территорий. Братские страны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразили поддержку Азербайджану и заявили, что мы не одни», - добавил И. Алиев.

Также глава Азербайджана выразил благодарность Совету сотрудничества тюркоязычных государств и другим международным организациям за объективное отношение к проблеме территориальной целостности страны.


Азербайджан   ССТГ   Тюркский мир  
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