Все продовольственные магазины крупных сетей открыты для покупателей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всему Казахстану открыты для покупателей все продовольственные магазины крупных торговых сетей, входящих в ОЮЛ «Союз торговых сетей», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«По информации ОЮЛ «Союз торговых сетей», в настоящее время по всей территории Казахстана открыты для покупателей все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Metro, Small, Маgnum). Исключением являются некоторые торговые точки, пострадавшие от мародерства», - отмечается в сообщении ведомства.

Все торговые точки работают по сокращенным графикам, определяемых с учетом условий режима чрезвычайного положения в РК.

Ранее сообщалось, что в Алматы возобновлены поставки товаров крупных поставщиков, в том числе производителей хлеба. Перебоев с товарами не отмечается. Ранее торговые сети, в том числе и Magnum, торговали из собственных запасов, а хлеб выпекали в пекарнях гипермаркетов.