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    18:20, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Все продовольственные магазины крупных сетей открыты для покупателей в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всему Казахстану открыты для покупателей все продовольственные магазины крупных торговых сетей, входящих в ОЮЛ «Союз торговых сетей», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    «По информации ОЮЛ «Союз торговых сетей», в настоящее время по всей территории Казахстана открыты для покупателей все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Metro, Small, Маgnum). Исключением являются некоторые торговые точки, пострадавшие от мародерства», - отмечается в сообщении ведомства.

    Все торговые точки работают по сокращенным графикам, определяемых с учетом условий режима чрезвычайного положения в РК.

    Ранее сообщалось, что в Алматы возобновлены поставки товаров крупных поставщиков, в том числе производителей хлеба. Перебоев с товарами не отмечается. Ранее торговые сети, в том числе и Magnum, торговали из собственных запасов, а хлеб выпекали в пекарнях гипермаркетов.


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