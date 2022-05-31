31 Мая 2022 17:30

Все процедуры ГЧП переведут в онлайн-формат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровизация процедур государственно-частного партнерства (ГПЧ) проводится в настоящее время в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводится работа по цифровизации процессов ГЧП, поэтапному переводу всех процедур на онлайн-платформу, что обеспечит полную доступность всех процессов планирования ГЧП для неограниченного круга лиц. Вместе с тем, министерством будет рассмотрено предложение о включении в состав Межведомственной проектной группы представителей саморегулируемых организаций, депутатов и СМИ в рамках формирования новых поправок в законодательство о ГЧП», - написал Алибек Куантыров в своем ответе на депутатский запрос.

Он уточнил, что на стадии планирования проекта ГЧП, для обеспечения качества управления проектом потенциальным государственным партнером, создается Межведомственная проектная группа путем привлечения специалистов подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых и других компаний, заинтересованных и уполномоченных госорганов, представителей НПП «Атамекен», субъектов предпринимательства.

Межведомственная проектная группа осуществляет следующие функции:

- изучает предложения и инициативы по механизмам реализации проекта ГЧП;

- отбирает, оценивает, определяет приоритетность, способ осуществления проекта ГЧП, вид конкурса, вопросы, связанные с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям;

- принимает рекомендации о целесообразности либо отсутствии целесообразности реализации проекта ГЧП путем подписания протокола;

- изучает результаты маркетинговых и иных исследований по планируемому проекту ГЧП;

- изучает все необходимые расчеты, в том числе предварительные расчеты проекта ГЧП;

- формирует предложения для включения в конкурсную документацию;

- заслушивает отчеты лиц, вовлеченных в подготовку проекта ГЧП, начиная с этапа планирования проекта ГЧП до этапа заключения договора ГЧП;

- осуществляет доработку конкурсной документации проекта ГЧП в ходе процесса ее согласования и экспертизы по мере получения замечаний от согласующих уполномоченных органов и организаций. При этом в заключениях по итогам экспертизы или согласования при наличии указываются рекомендации по управлению проектами ГЧП для Межведомственной проектной группы;

- отслеживает соблюдение сроков и процедур прохождения рассмотрения, согласования, экспертизы и утверждения конкурсной документации ГЧП.