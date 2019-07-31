Все приглашенные на переговоры по Сирии в Нур-Султане подтвердили участие – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1-2 августа в Нур-Султане. Все приглашенные стороны подтвердили свое участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В настоящее время при координирующей роли Министерства иностранных дел РК полным ходом идет подготовка к очередному 13-му раунду Международной встречи высокого уровня по Сирии, проведение которого запланировано на 1-2 августа т.г. в Нур-Султане. На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие»,- говорится в сообщении.

Так, делегацию России возглавит Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Кроме того, на запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой.

Новшеством предстоящей встречи будет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в Астанинском формате.

«С сожалением констатируем, что спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель»,- сообщили в МИД РК.

Кроме того, для участия в проводимом на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По аналогии с предыдущими раундами, в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день – пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в Совместном заявлении государств-гарантов Астанинского процесса.