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Все причастные к обрушению домов в зоне землетрясения понесут наказание - министр юстиции Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Февраля 2023, 00:20
Все причастные к обрушению домов в зоне землетрясения понесут наказание - министр юстиции Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начались судебные расследования в отношении тех, кто строил здания, и ответственных лиц в провинциях, подвергшихся землетрясению. Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Министр Боздаг ознакомился со спасательными работами в районе Баглар в Диярбакыре.

Министр сообщил, что на сегодняшний день Совет судей и прокуроров назначил 206 прокуроров для управления судебными процессами в районах землетрясения.

Все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание, заявил Бекир Боздаг.

«Мы будем внимательно следить за этими судебными процессами, как весь наш народ. Те, кто проявил халатность, будут привлечены к ответственности», — сказал министр.

Напомним, 6 февраля в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


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