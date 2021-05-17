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    18:57, 16 Май 2021 | GMT +6

    Все прибывшие из Мальдив казахстанцы отправятся на 14-дневную изоляцию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов подписал новое постановление «Об усилении мер по предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из Мальдивских островов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса РКот 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» Главный государственный санитарный врач РК постановил акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

    1) изоляцию на дому (домашний карантин) на 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19;

    2) медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, посещавшими Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

    Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 17 мая 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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