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    10:18, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Все предприятия-недропользователи работают на основе устаревших геологических данных - депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время все предприятия-недропользователи работают на основе устаревших геологических данных. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время все предприятия-недропользователи работают на основе устаревших геологических данных, которые на современном этапе требуют дополнительных изучений, как самих запасов урана, так и геологического строения его месторождений», - сказала Ирина Унжакова, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана» на пленарном заседании Сената.

    Кроме того, как отметила депутат, после принятия Кодекса «О недрах и недропользовании» компетенцией по разведке месторождений твёрдых полезных ископаемых, в том числе урана, наделено Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в то время как по добыче - Министерство энергетики Республики Казахстан.

    Вследствие такого разделения полномочий у недропользователей возникли затруднения в выполнении контрактных обязательств. Поэтому законопроектом предлагается внести дополнения в статьи 173, 176 и 278, которые позволят:

    - урегулировать условия и процедуры продления периода добычи урана;

    - в соответствии с проектом разработки месторождения проводить доизучение (доразведку) участка в период добычи урана и в пределах контрактной территории;

    - при обнаружении новой залежи или совокупности залежей урана производить их оценку в рамках дополнения к проекту разработки месторождения или к проекту опытно-промышленной добычи урана;

    - определить уполномоченный орган в области добычи урана компетентным органом по контрактам на разведку урана, заключенным до введения в действие Кодекса «О недрах и недропользовании».

    Также в статью 173, регулирующую условия продления периода добычи урана, вносятся нормы о том, что если по итогам доизучения и оценки ресурсов прирост запаса месторождения составит 30 и более процентов от первоначального объёма, то в положения контракта недропользователя должны быть включены обязательства по реализации в регионе социально-экономического проекта.


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