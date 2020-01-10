Все получат свои выплаты – Даурен Абаев о пособиях для многодетных семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все многодетные семьи получат свои выплаты. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, комментируя новый механизм распределения адресной социальной помощи и пособий многодетным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар рассказал об особенностях гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей.

«Гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей – это продуктовый набор и набор бытовой химии. Для школьников он будет включать в себя в том числе горячее питание, школьную форму, определенные принадлежности, проезд в общественном транспорте. Главным ориентиром всей этой реформы и всех изменений станет мотивация граждан к труду. В частности, если трудоспособный член семьи будет отказываться от работы, то АСП ему выплачиваться не будет», - сказал Даурен Абаев.

Он также заверил, что все многодетные получат свои пособия, и не нужно создавать очереди.

«Что касается пособий многодетным семьям, то оно не будет привязываться к доходу семьи. Сейчас любая многодетная семья будет получать выплаты. За четверых детей – 42 тысячи, за пятерых – больше и так далее. Как мне известно, в центрах обслуживания населения есть ажиотаж. Люди боятся опоздать оформить АСП или получить помощь не в полном объеме. По этому поводу надо сказать, что все опасения беспочвенные, очереди можно не создавать. Все получат причитающиеся выплаты. Для этого из казны все необходимые средства выделены. Кто не успел оформить в январе, получит пособие в следующем месяце», - подчеркнул глава ведомства.