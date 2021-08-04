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Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева

4 Августа 2021 19:20
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Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все переболевшие по несколько раз коронавирусом были не вакцинированы. Об этом заявила врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Практически все, которые по несколько раз переболели, данные пациенты не вакцинировались, надеясь на свой постинфекционный иммунитет. Каждый следующий случай заболевания был гораздо тяжелее, чем предыдущий. Если первые эпизоды были в виде поражения ротоглотки, носа, обычное ОРВИ, последующие случаи были с поражением легких и другими органными поражениями», - прокомментировала врач-инфекционист.

По ее словам, эти пациенты доходили вплоть до реанимационного отделения.

«Нужно сказать, что на сегодня существует порядок, что переболевший пациент может быть вакцинирован не ранее чем три месяца после перенесенного заболевания, воспользоваться этим тоже нужно», - обратилась к казахстанцам Сауле Атыгаева.

Ранее врач-инфекционист рассказывала, что каждый повторный случай протекает тяжелее, чем предыдущий.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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