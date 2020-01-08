+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -4 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Все пассажиры разбившегося в Иране украинского самолета погибли

8 Января 2020 11:39
Поделиться:
Все пассажиры разбившегося в Иране украинского самолета погибли

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Украинский пассажирский лайнер сегодня утром потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное иранское агентство IRNA.

Новости по теме

Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы «Bek Air» рекомендуют в МИИР РК
Казахстанцев среди погибших в авиакатастрофе в Иране нет – МИД РК Украинский самолет со 180 пассажирами упал на юге Тегерана Инцидент с пассажирским самолетом произошел в аэропорту Стамбула

На борту самолета, направлявшегося в Киев, как уточняется, были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Ранее говорилось о 180 пассажирах.

«Все пассажиры самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана, погибли. Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5.44 мск», - отмечает IRNA.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения, сказал спикер аэропорта имени Имама Хомейни.

Как сообщалось ранее, cамолет Boeing 737, принадлежащий украинской авиакомпании, разбился после взлета. Самолет Международных авиалиний Украины направлялся из Тегерана в Киев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Украина, Ближний Восток,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив