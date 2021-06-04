Все пассажиры 25 международных авиарейсов прибыли в РК со ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Украины Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

по информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, всего за сутки прибыло 3 626 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 680 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1285 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 149 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, 149 пассажиров,

в аэропорт г.Актобе - 1 рейс, 37 пассажиров,

в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 149 пассажиров.

в аэропорт г. Туркестан - 1 рейс, 177 пассажиров.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.



