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    11:52, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Все пассажиры 25 международных авиарейсов прибыли в РК со ПЦР-справками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Украины Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    по информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, всего за сутки прибыло 3 626 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 680 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1285 пассажиров;

    в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 149 пассажиров;

    в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, 149 пассажиров,

    в аэропорт г.Актобе - 1 рейс, 37 пассажиров,

    в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 149 пассажиров.

    в аэропорт г. Туркестан - 1 рейс, 177 пассажиров.

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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