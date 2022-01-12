Все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях - ҚТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Железнодорожные билеты имеются в наличии на все поезда. Нет дефицита железнодорожных билетов для пассажиров, выезжающих из Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

Ежедневно из столицы в другие города отправляются свыше 30 поездов. Все они курсируют по графику движения поездов. Так, по состоянию на 11 января из столицы отправились 42 пассажирских и пригородных поезда.

С 8 по 11 января 2022 г. АО «Пассажирские перевозки», по направлению «Алматы - Нур-Султан», было организовано 12 дополнительных поездов и предложено свыше 11 тыс. мест.

Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения «Билеты ҚТЖ» и Кaspi.kz.