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    10:49, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях - ҚТЖ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Железнодорожные билеты имеются в наличии на все поезда. Нет дефицита железнодорожных билетов для пассажиров, выезжающих из Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

    Ежедневно из столицы в другие города отправляются свыше 30 поездов. Все они курсируют по графику движения поездов. Так, по состоянию на 11 января из столицы отправились 42 пассажирских и пригородных поезда.

    С 8 по 11 января 2022 г. АО «Пассажирские перевозки», по направлению «Алматы - Нур-Султан», было организовано 12 дополнительных поездов и предложено свыше 11 тыс. мест.

    Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения «Билеты ҚТЖ» и Кaspi.kz.

    Теги:
    Транспорт КТЖ Общество ЧП-2022
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