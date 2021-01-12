Все партии в политической агитации фактически использовали социальные сети - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе экспертного обсуждения итогов избирательной кампании «SAILAU TALKS – 2021» известный политолог Марат Шибутов поделился своим мнением о том, что в политической агитации все партии фактически использовали социальные сети, паблики и наружную рекламу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень интересно, что произошло то, чего многие не ожидали. Та же самая пропорциональная система выборов - получается так, что на уровне маслихатов есть хорошая роль для всех партий, кроме «Nur Otan». Потому что, несмотря на то, что объявляют итоги, «Nur Otan» набирает на маслихатах больше, чем в Мажилис. У нас раньше было 35 депутатов от «Nur Otan», 1 депутат - от «Ауыла», один депутат - от «Ак жола». Теперь фактически 29 депутатов - от «Nur Otan», 4 - от «Ак жола» и по 3 депутата - от Народной партии Казахстана и «Ауыла». Фактически ситуация поменялась. И так по многим областям. Та самая ситуация, когда в маслихатах 95 % было за «Nur Otan», - она очень сильно изменилась. Думаю, что в дальнейшем, в грядущих выборах сельских акимов, это даст хорошие результаты», - отметил Марат Шибутов.

Он также отметил маленькую роль СМИ в политической агитации. Это сказывается на всей экономике, пояснил эксперт.

«Мы видим, что все партии использовали наружную рекламу, личные встречи и фактически социальные сети и паблики», - сказал политолог.