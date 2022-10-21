Все парковки столицы будут бесплатными три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 октября платные парковки в столице будут работать в штатном режиме. Оплата 100 тенге в час. А 23, 24, 25 октября парковаться можно бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт оператора платных парковок Астаны.

Жителей и гостей столицы предупредили в «Парковочном пространстве Астаны», что в субботу, 22 октября, водителям нужно будет платить за парковку, поскольку этот день официально считается рабочим.

Оплата за час стоянки на платных парковках в Астане составляет 100 тенге.

Платные парковки действуют в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни ими можно пользоваться бесплатно.

Соответственно, парковки в столице будут бесплатными все три выходных дня, с 23 по 25 октября включительно, сообщается на официальном сайте оператора платных парковок Астаны.