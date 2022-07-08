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Все пациенты с коронавирусом лечатся дома в СКО
8 Июля 2022 17:39

Все пациенты с коронавирусом лечатся дома в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, все восемь заболевших COVID-19 получают лечение амбулаторно. В инфекционных стационарах пациентов нет.

Всего по области для ковидных больных развернуты 18 коек, из них три реанимационных, в том числе одна детская.

Инфицированных коронавирусом в регионе не выявляли на протяжении нескольких недель. Последнего пациента из инфекционного стационара выписали в конце апреля.

С начала пандемии коронавирус выявили у 44 396 североказахстанцев. Первый компонент вакцины получили почти 60% жителей региона.


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Автор:
Корреспондент

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