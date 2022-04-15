Все отчеты будут объединены в одной системе - Указ о дебюрократизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно Указу Президента о дебюрократизации вводится инструмент согласования по умолчанию. Ранее, если даже у госоргана не было замечания, его обязывали письменно ответить разработчику проекта. Теперь такая необходимость исключается. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Айгуль Шаимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий принцип – цифровизация по умолчанию. Еще в начале 2000-х годов была поставлена задача – перейти на полный безбумажный документооборот. Документы формируются в электронном формате, а также дублируются на бумаге. Поэтому в реализацию данного принципа предусмотрен целый блок мер в Указе. Первый – отказ в рамках нормотворчества от бумажных носителей. Это значительно оптимизирует данный бизнес-процесс, поскольку помимо распечатки, он требует полистной парафрации каждого документа, соответственно на оформление документов уходит значительное количество рабочего времени», - пояснила на брифинге в СЦК замглавы Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Наряду с этим, по словам спикера, будут усовершенствованы процедурные вопросы. К примеру, вводится инструмент согласования по умолчанию.

«Сейчас, если даже у госоргана нет замечания, он обязан письменно ответить разработчику проекта. Теперь такая необходимость исключается. Это значительно сократит затраты рабочего времени на подготовку ответов, особенно такая норма разгрузит обязательные согласующие госорганы - Министерство юстиции, Министерство национальной экономики, Министерство финансов. Исключение направления запросов между госорганами – это следующая норма, направленная на оптимизацию бизнес-процессов внутри госорганов и бесконтактное взаимодействие. Теперь не нужно требовать ведомственные данные у госорганов. Их можно взять просто на информационном ресурсе. Указом предусмотрено: если данные на ресурсе неверны, ответственность будет нести тот госорган, который отвечает за актуализацию и обновление данных. Также планируется в одной информационной системе интегрировать все виды отчетов. Теперь госорганам не нужно искать в разрозненных источниках необходимые данные. Все они будут аккумулированы в одной системе», - добавила Айгуль Шаимова.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.