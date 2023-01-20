Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Все организации имеют право подать заявления на аккредитацию - ЦИК о выборах

20 Января 2023, 15:21
Все организации имеют право подать заявления на аккредитацию - ЦИК о выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова заявила, что все организации имеют право подавать свои заявления на аккредитацию на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, которые состоятся 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь организациям нужно быть аккредитованными для того, чтобы их наблюдатели могли присутствовать на избирательных участках. Эта норма действует с 7 января 2023 года. Все организации имеют право подавать уже сейчас свои заявления на аккредитацию. Это не привязано к какой-либо кампании. Аккредитация дается на год на все кампании в течение календарного года», - сообщила Анастасия Щегорцова на пресс-конференции по итогам заседания ЦИК.

По ее словам, законодательство не предусматривает ускоренной аккредитации.

«Период в 30 дней устанавливается с учетом того, что кампания длится почти 2 месяца. Можно два раза успеть получить аккредитацию. Советуем поторопиться, потому что у органов юстиции, которые также задействованы в этом вопросе, есть 20 дней на рассмотрение ваших документов. Обращаемся ко всем общественным объединениям, некоммерческим организациям, желающим участвовать в наблюдении с призывом все-таки поторопиться и подать быстрее свои заявления на аккредитацию», - сказала она.

Центральная избирательная комиссия РК ранее приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.

Выдвижение кандидатов начинается со дня опубликования указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18:00 по местному времени в каждом регионе 8 февраля.


Новости по теме
Ерлан Карин назвал 10 главных новшеств предстоящих выборов депутатов Мажилиса
Выборы в Мажилис и маслихат: об агитации кандидатов в соцсетях напомнили в ЦИК
Выборы депутатов Мажилиса и маслихата: Казахстан намерен пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ
Теги:
Читайте также
Ерлан Карин назвал 10 главных новшеств предстоящих выборов депутатов Мажилиса
Выборы в Мажилис и маслихат: об агитации кандидатов в соцсетях напомнили в ЦИК
Выборы депутатов Мажилиса и маслихата: Казахстан намерен пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ
Выборы в Мажилис запускают новую систему взаимоотношений партий и избирателей – эксперт
Выборы в Мажилис и маслихат - когда начнут выдвижение, регистрацию и агитацию кандидатов
3 415 депутатов маслихатов изберут на внеочередных выборах в Казахстане
Кто может стать кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК
Внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в Казахстане 19 марта
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
2 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
3 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
4 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области
5 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый

Лента новостей