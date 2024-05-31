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    10:02, 31 Май 2024 | GMT +6

    Все ограничения на полеты в страны ЕС сняли с Казахстана

    Все ограничения на полеты в страны ЕС сняли с Казахстана
    Фото: коллаж Freepik; DALL-E

    Делегация авиационных властей Казахстана, возглавляемая вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым, доложила  о текущем состоянии дел по безопасности полетов в стране на заседании Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского Союза (ЕС), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    При содействии Посольства РК в Бельгии в ходе заседания казахстанской делегацией были представлены предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской Комиссией.

    Согласно решению заседания комитета, принятому 27-ю государствами-членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза.

    В своем письме от 30 мая 2024 года директор департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис отмечает, что «Европейская Комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана».

    Заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана.

    В Минтранспорта отметили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в «черный список» Европейской Комиссии.

    В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.

     - В период мониторинга Казахстана с 2021 года Европейской комиссией новая модель функционирования авиационных властей в стране показывает положительную динамику развития и эффективного становления, что также создает благоприятные условия для развития отечественных авиаперевозчиков, у которых отсутствуют какие-либо ограничения для полетов в Европу. По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией, - отметили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

    Теги:
    Самолет Евросоюз Авиация КГА ЕС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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