Все ограничения на полеты в страны ЕС сняли с Казахстана

Делегация авиационных властей Казахстана, возглавляемая вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым, доложила о текущем состоянии дел по безопасности полетов в стране на заседании Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского Союза (ЕС), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

При содействии Посольства РК в Бельгии в ходе заседания казахстанской делегацией были представлены предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской Комиссией.

Согласно решению заседания комитета, принятому 27-ю государствами-членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза.

В своем письме от 30 мая 2024 года директор департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис отмечает, что «Европейская Комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана».

Заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана.

В Минтранспорта отметили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в «черный список» Европейской Комиссии.

В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.