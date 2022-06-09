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Все обязательства перед вкладчиками будут исполнены - финрегулятор о закрытии российских банков в РК

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2022, 11:34
Все обязательства перед вкладчиками будут исполнены - финрегулятор о закрытии российских банков в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вклады и депозиты физических и юридических лиц Альфа-банка становятся частью банка Центркредит. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о банках, которые прекратили свою деятельность, у нас Альфа-банк был куплен банком Центркредит, банк был переименован, и в настоящее время идет процедура объединения двух банков. То есть Альфа-банк, сейчас это Экоцентр-банк, он станет частью банка Центркредит», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената.

Она также сообщила, что будет с депозитами граждан.

«Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц, они становятся частью банка Центркредит, и полностью все обязательства будут исполнены перед вкладчиками. Никаких оснований для тревоги в данном случае нет», - добавила Мадина Абылкасымова.

Ранее сообщалось, что дочерние российские банки сохраняют депозиты на 500 млрд тенге .

«В то же время эти банки обладают очень высококачественным судным портфелем, около 1,7 трлн тенге, ликвидные средства на сегодня составляют около 590 млрд тенге, таким образом они покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть, банки являются платежеспособными, и вопроса об их неустойчивости сейчас не стоит»,- подчеркнула Мадина Абылкасымова.

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