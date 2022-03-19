Все общество должно искать пути решения задач, поставленных Президентом – Мадина Бектенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все общество должно искать пути решения задач, поставленных Президентом. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента, озвученное на совместном заседании палат Парламенте 16 марта, охватило множество беспокоящих население вопросов, определило новый пакет политический реформ, направленных на эффективное развитие государства. Трагические события, случившиеся в нашей стране в январе, показали, что протестные настроения, нараставшие среди населения в течение долгих лет, а также усложнение геополитической ситуации требуют коренных изменений и реформ. Без этих изменений невозможно дальнейшее развитие. Это необратимый процесс. И это должны хорошо понять и представители власти, и общество, в целом», – сказала М.Бектенова.

По ее мнению, масштабность и сложность стоящих перед страной задач не позволяет решить их полностью в короткие сроки. Если учесть, что будут внесены поправки в 30 статей Конституции, то становится ясно, что политическим институтам государства предстоит большая, системная законотворческая и правовая работа.

Эксперт также отметила, что инициированные Президентом реформы – это не реформы ради реформ. Это видно по их целенаправленности, то есть, нынешние реформы являются логическим продолжением прежних четырех пакетов политических реформ, только более масштабным. Кроме того, власть начала изменения, прежде всего, с себя. Отказ от суперпрезидентского формата власти, усиление роли Парламента, в том числе, Мажилиса, инициативы по совершенствованию системы местного самоуправления – это один из реальных путей к децентрализации власти.

Как считает М.Бектенова, следующим важным вопросом следует считать демократизацию государства. Сейчас Казахстан, согласно рейтингу журнала Economist с индексом 3,14 находится на 128 месте среди 167 стран, что соответствует уровню авторитарных режимов. Поэтому, процесс поэтапной демократизации государства для Казахстана очень важен, как с точки зрения национальных интересов, так и для международного авторитета страны.

М.Бектенова также отметила важность создания Национального курултая (Ұлттық құрылтай) для продвижения демократических процессов в стране.

«Главное, чтобы мы не только аплодировали, а всем обществом искали пути успешного решения задач, поставленных Главой государства в рамках построения Нового Казахстана», – подчеркнула М.Бектенова.